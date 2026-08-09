Турецкая компания подаст иск к Украине из-за атаки на сухогруз в Черном море Фото: REUTERS.

Владельцы турецкого сухогруза Reyhan Sari, который был атакован украинскими беспилотниками в Черном море, намерены подать иск к Украине. Об этом сообщает портал HaberDenizde.

«Иск к Украине в Гааге намерены подать компания, владеющая судном Reyhan Sari, а также 15 членов экипажа», - говорится в материале.

Инцидент с атакой сухогруза произошел еще в июле. Корабль был атакован беспилотниками ВСУ, в результате чего погиб один член экипажа, еще трое были ранены.

В обращении указывается, что украинская сторона целенаправленно атаковала сухогруз и его жилые помещения, чтобы нанести урон гражданским лицам. При ударах также были задействованы боеприпасы с кассетными элементами. Корабль получил повреждения, но продолжил движение, прибыв в Трабзон.