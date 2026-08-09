Поклонники чуть не задавили SHAMAN на концерте, вывалившись за ограждения: артист прокомментировал инцидент

SHAMAN: на концерте в Абакане ограждения не выдержали напора фанатов Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российский певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) прокомментировал инцидент на концерте в Абакане, где ограждения не выдержали напора фанатов и те вывалились почти на артиста. В беседе с РИА Новости артист отметил, что ограждения сломались из-за сильных эмоций поклонников.

«Эмоции в тот момент были такими сильными, что ограждение не выдержало напора. К счастью, никто, кроме него, не пострадал», - отметил Дронов.

Как подчеркнул SHAMAN, сцена никогда не была для него границей, поэтому и выступление на Дне города в Абакане не стало исключением. Певец спустился к танцполу, исполнив новую песню «Братья-славяне» и обмениваясь рукопожатиями с фанатами.

Дронов также рассказал, что уже после концерта пообщался с поклонниками и разделил с ними незабываемые момент. Он поблагодарил жителей Абакана за искренний прием.

Ранее KP.RU сообщал, что SHAMAN показал видео, на котором сжег свои кожаные штаны в русской печи. После прощания с одной из самых известных деталей своего образа певец заявил, что готов к переменам.