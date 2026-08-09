Мужчина лишился ног, подняв заминированную коробку под Курском Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мужчине оторвало обе ноги и левую руку после взрыва заминированной коробки в Глушковском районе Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Max.

54-летний мужчина обнаружил коробку в лесополосе и поднял ее. Сразу после этого произошла детонация.

«В результате взрыва ему оторвало обе ноги на уровне голени и левую руку. Он в тяжелом состоянии. Сейчас на месте ему оказывается первая помощь, затем эвакуируем в Курск», — написал Хинштейн.

Губернатор добавил, что врачи сделают все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего.

Ранее Хинштейн сообщал, что за 2025 год в Курской области саперы разминировали боеприпасы в 92 населенных пунктах. Всего специалисты обезвредили около трех миллионов взрывоопасных предметов. На пике группировка, занимавшаяся разминированием приграничья, насчитывала более 2,5 тысячи человек. Работы в регионе продолжаются.