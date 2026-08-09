Мощный ураган в Самарской области развернул теплоход на реке и сорвал крышу дома Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области мощный ураган обрушился на регион, превратив улицы в потоки воды и повредив крыши зданий. Как сообщает «КП-Самара», из-за непогоды и сильного ветра на Волге перевернулся теплоход.

Погода начала набирать силу в Тольятти, где разбушевавшийся ветер повалил деревья прямо на проезжую часть и некоторые автомобили. Там же очевидцы сняли на видео кадры с судном, которое внезапно развернулся и поменяло свой курс на реке из-за непогоды.

В Ягодном мощный ураган стал причиной срыва кровли крыши одного из домов, разнося стройматериалы по территории домовладения.

Сильная гроза и ветер также стали причиной проблем с электроснабжением. В Тольятти из-за урагана произошел обрыв проводов ЛЭП. Движение в городе было затруднено из-за потоков воды на дорогах, заставляя машины буквально «плыть» по ним.