Названа самая полезная заправка для окрошки

Эндокринолог Сахнова посоветовала заправлять окрошку кефиром Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Главный летний суп страны - окрошку - лучше всего готовить с заправкой из кефира. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог Екатерина Сахнова.

Базовые ингредиенты окрошки одинаковы: картошка, яйца, огурцы, редис, зелень, мясо или колбаса. Порция — 200–300 ккал, 15–20 г белка. Ключевая разница — в заправке.

По ее словам, на первом месте для летнего супа находится кефир. В этом напитке живые лактобактерии, белок 3 г на 100 мл, кальций 120 мг, витамины B2 и B12. А калорийность 1%-ного кефира всего около 40 ккал.

«Кефирная окрошка — оптимальный вариант для большинства взрослых. Сытость при низкой калорийности, белок и кальций. Особенно полезна при лишнем весе и диабете», - пояснила специалист.

Ранее RT объяснил, из-за чего не следует есть слишком много арбузов или окрошки. Эти продукты содержат большое количество ферментируемой клетчатки. Риск неприятных последствий возрастает при индивидуальной непереносимости и употреблении слишком большой порции.