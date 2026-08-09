Аллергиков предупредили о возможном обострении поллиноза в августе

Иммунолог Пичуева: цветение растений может вызвать обострение аллергии в августе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Амброзия, полынь и лебеда цветут в августе и сентябре, их пыльца часто влияет на обострение поллиноза в центральных и южных регионах страны. Об этом «Газете.Ru» рассказала иммунолог Елена Пичуева.

Также она отметила, что в конце лета активно пылят крапива, марь, подсолнечник и кукуруза, а в воздухе увеличивается концентрация спор плесневого грибка Alternaria, которые могут вызывать аллергию.

«До консультации врача желательно уменьшить контакт с пыльцой: в сухую ветреную погоду ограничить пребывание на улице, использовать маску и назальные фильтры, а после прогулки умыться и промыть нос», — сказала специалист.

Телеканал «Царьград» предупредил, что для уничтожения вызывающую аллергию амброзию, следует полностью удалить этот сорняк вместе с корневой системой, поскольку скашивание не решит этой проблемы.