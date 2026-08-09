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НовостиВ мире9 августа 2026 16:33

«Никуда мы не перешли»: Вучич объяснился после визита Зеленского в Сербию

Вучич: Сербия не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского
Мария МАМАЕВА
Вучич: Сербия не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского

Вучич: Сербия не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского

Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не встала на сторону Украины против России после визита в страну главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Никуда мы не перешли», - подчеркнул сербский лидер в беседе с журналистами.

По словам Вучича, страна ничего не потеряла после приезда Зеленского. Он напомнил, что Сербия по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям. Политик также отверг обвинения оппозиции в якобы изменении внешнеполитического курса Белграда.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Вучич раскрыл детали переговоров с Владимиром Зеленским. Глава Сербии подчеркнул, что не обсуждал с бывшим комиком военное сотрудничество. Вучич также заявил, что страна не будет оказывать Украине поддержку в военной сфере до окончания СВО.