«Никуда мы не перешли»: Вучич объяснился после визита Зеленского в Сербию

Вучич: Сербия не встала на сторону Украины против России после визита Зеленского Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика не встала на сторону Украины против России после визита в страну главы киевского режима Владимира Зеленского.

«Никуда мы не перешли», - подчеркнул сербский лидер в беседе с журналистами.

По словам Вучича, страна ничего не потеряла после приезда Зеленского. Он напомнил, что Сербия по-прежнему не присоединилась к антироссийским санкциям. Политик также отверг обвинения оппозиции в якобы изменении внешнеполитического курса Белграда.

Ранее KP.RU сообщал, что Александр Вучич раскрыл детали переговоров с Владимиром Зеленским. Глава Сербии подчеркнул, что не обсуждал с бывшим комиком военное сотрудничество. Вучич также заявил, что страна не будет оказывать Украине поддержку в военной сфере до окончания СВО.