Россиянам рассказали, как избежать заражения клопами в транспорте

Биолог Трофимова: черные точки на поверхности могут указывать на клопов Фото: Shutterstock.

Для минимизации возможности укусов и встреч с клопами в транспорте нужно придерживаться простых профилактических мер. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказала биолог Ольга Трофимова.

«Перед тем как занять место, внимательно осмотрите его. Если вы едете в электричке, по возможности выбирайте жесткие сиденья из пластика или металла. В вагоне поезда не поленитесь проверить матрас, подушки, сиденье и постельное белье", - сказала она.

По ее словам, с учетом того, что размер клопа сопоставим с тыквенной семечкой, а передвигается он довольно медленно, то насекомое вполне можно заметить, пока оно не спряталось.

360.ru предупредил, что от появления клопов не застрахован никто. Кровососы могут поселиться даже в самой чистой квартире. Этих насекомых можно привезти из поездок, занести со старой мебелью или одеждой, также они могут проникнуть от соседей.