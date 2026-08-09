Спортсмены из Московской области Алиса Молоканова и Давид Нагиев стали чемпионами России по гольфу

17-летняя Алиса Молоканова стала чемпионкой России по гольфу. Фото: кадр видео.

В Татарстане завершился XXXV Лига Ставок Чемпионат России по гольфу. Титул чемпионов 2026 года завоевали спортсмены, представлявшие Московскую область – 17-летняя Алиса Молоканова и 27-летний Давид Нагиев.

Нагиев выиграл этот титул второй раз в своей карьере, для Молокановой это дебют. Кроме того, в ходе четырехдневного турнира Алиса установила сразу несколько рекордов чемпионата и региона.

По итогам турнира пьедестал почета разделили представители трех регионов – Подмосковья, Санкт-Петербурга и Татарстана. Всего в состязаниях участвовали 120 сильнейших гольфистов страны из 12 регионов. За титул чемпионов сражались спортсмены из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Самарской, Тверской, Свердловской, Челябинской областей, Республики Татарстан, Республики Марий Эл, Краснодарского и Красноярского краев. На поле соревновались 19 мастеров спорта и 29 кандидатов в мастера спорта.

«Триумфатором Чемпионата страны стала Московская область. У Подмосковья не только два чемпионских титула, но и серебро Егора Ерошенко, и бронза турнира Анны Шульце. Так же поздравляем Санкт-Петербург – Василиса Меринова завоевала серебро для своего региона. Бронзу и долгожданную медаль для Республики Татарстан завоевал гольф-про клуба "Ак Барс" Анвар Ахметов. Юбилейный чемпионат стал настоящим праздников гольфа», - отметила - вице-президент Ассоциации гольфа России Марина Минина.

Чемпионат России проходил с 4 по 8 августа на поле гольф-клуба «Ак Барс» в Казани. Организаторами юбилейного, 35-го турнира, выступили Ассоциация гольфа России при поддержке Министерства спорта РФ, Ассоциации гольфа Республики Татарстан и Гольф-клуба Ак Барс. Призовой фонд чемпионата в этом году составил 5 миллионов рублей.

Алиса Молоканова считается одной из самых перспективных молодых спортсменок нашей страны. Девушка занимается гольфом около семи лет и регулярно занимает лидирующие места в российских и международных рейтингах в своей возрастной категории.

В Казани она установила сразу несколько рекордов. В первом раунде Алиса прошла поле со счетом «минус 9» и установила рекорд поля Ак Барс, а также обновила рекордный счет за раунд в истории чемпионата. Кроме того, Молоканова установила рекорд итогового счета, завершив чемпионат со счетом «минус 20».

Летом 2025 года Давид Нагиев вместе с Алисой Молокановой в составе сборной Московской области завоевали золото на командном чемпионате страны.