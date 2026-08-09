Стала известна самая опасная уличная еда

Гастроэнтеролог Осадчук: кукуруза и пахлава могут стать источником отравления Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Горячая кукуруза и пахлава могут стать опасными в плане получения кишечной инфекции, если приобрести их летом на пляже. Об этом «Газете.Ru» рассказал гастроэнтеролог Алексей Осадчук.

По его словам, главная проблема — нарушение температурного режима. Бактерии размножаются при температуре от 5 до 60°C. На пляже продавец носит еду под солнцем часами.

«Самые частые возбудители — стафилококк, сальмонелла, кишечная палочка, в южных регионах. Стафилококк выделяет токсин, не разрушаемый кипячением», - предупредил специалист.

Он рекомендовал отказаться от уличной еды. А если нужен перекус, то следует покупать бутерброды из холодильника, фрукты с кожурой, орехи. Воду — только в заводских бутылках. И мыть руки с мылом или антисептиком.

Телеканал «Царьград» сообщил, что высокая температура на улице превращает даже свежие продукты в потенциальную угрозу намного быстрее, чем многие привыкли думать. Несколько часов на солнце, поездка на пляж с контейнером еды или торт, который долго простоял на кухне, — и детский организм уже сталкивается с серьезной нагрузкой.