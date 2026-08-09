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НовостиОбщество9 августа 2026 16:58

Дачникам дали советы по поливу в жару

Садовник Косоруков: частый полив томатов может спровоцировать потерю урожая
Валентина БРЫКАЛИНА
Садовник Косоруков: частый полив томатов может спровоцировать потерю урожая

Садовник Косоруков: частый полив томатов может спровоцировать потерю урожая

Фото: Shutterstock.

Для некоторых растений излишняя влага в сочетании с жаркой погодой может оказаться опаснее кратковременной засухи. Об этом «Газете.Ru» рассказал садовник Юрий Косоруков.

Эксперт отметил, что одной из самых распространенных ошибок является полив растений сразу после того, как листья потеряли упругость.

«Днем у многих культур из-за жары временно снижается степень наводненности, упругости и эластичности тканей. Это естественная защитная реакция, которая не всегда говорит о нехватке воды», — сказал он.

По его словам, особенно осторожно нужно относиться к поливу томатов. Эта культура легче переносит небольшую засуху, чем постоянное переувлажнение. Лучше поливать их редко, но обильно, и делать это утром или вечером.

Телеканал «Царьград» сообщил, что регулярный полив и правильное удобрение помогут черной смородине избежать засухи и обеспечить обильный урожай ароматных ягод.