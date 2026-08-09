NYT: США беспокоит реакция России и КНР на истощение арсеналов страны Фото: REUTERS.

Соединенные Штаты обеспокоены возможной реакцией России и Китая на истощение запасов вооружений у страны. Об этом сообщает издание New York Times.

«Стремительное сокращение поставок <...> критически важного вооружения <...> не только делает американские вооруженные силы менее оснащенными, но и может придать уверенности России и Китаю», - говорится в материале.

Источник отмечает, что к истощению запасов вооружений у США привели боевые действия на Ближнем Востоке. Война с Ираном привела к уничтожению тысяч американских ракет, а защита от ударов Тегерана истощила запасы зенитных ракет.

Ранее KP.RU сообщал, что у США осталось менее 1,7 тысячи ракет для систем ПВО Patriot. Сейчас Вашингтон пытается добиться от подрядчиков ускорения производства перехватчиков.