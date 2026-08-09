Чем грозит переедание клубники: врач назвал безопасную порцию

Гастроэнтеролог Степанова: переедание клубники грозит сыпью и проблемами ЖКТ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Переедание клубники грозит диареей и раздражением слизистой желудка. Об этом «Газете.Ru» рассказала гастроэнтеролог Виктория Степанова.

«Безопасная разовая порция для здорового взрослого без аллергии — 200–300 граммов (15–20 ягод). Суточная — до 500 граммов, разделенных на 2–3 приема. Килограмм за раз, как часто бывает на даче, у большинства дает неприятные последствия», — отметила она.

По ее словам, диарея возникает от переизбытка клетчатки и фруктозы, раздражение слизистой желудка кислотами, оксалатный риск для почек и кожная сыпь как псевдоаллергическая реакция. При этом страдающим мочекаменной болезнью безопасная доза составляет не более 100–150 граммов.

Телеканал «Царьград» сообщил, что клубника не только дарит витамин С, но также снижает сахар в крови и улучшает маркеры состояния сосудов. Витамин С - мощный антиоксидант, который помогает защищать клетки от свободных радикалов.