Не только потеря урожая: биолог объяснила опасность слизней для здоровья человека

Биолог Трофимова: слизни могут разносить патогенные микроорганизмы Фото: Shutterstock.

Слизни могут распространять патогенные микроорганизмы или выступать промежуточными хозяевами паразитических червей. Об этом «Газете.Ru» сообщила биолог Ольга Трофимова.

Она отметила, что испанских слизней, которые стали все чаще встречаться в Центральной России, нельзя назвать полностью безобидными.

«Косвенная опасность для людей связана с тем, что слизни перемещаются по разным поверхностям и из за липкой слизи могут разносить патогенные микроорганизмы либо выступать промежуточными хозяевами паразитических червей», — сказала специалист.

По ее словам, из-за таких паразитов у людей развивались серьезные заболевания — известны случаи менингита, спровоцированного гельминтами, чьим промежуточным хозяином выступали именно слизни.

360.ru предупредил, что липкая слизь этих беспозвоночных может служить переносчиком различных бактерий и яиц паразитов. Если потрогать слизня и после не вымыть руки с мылом, на руках могут остаться яйца паразитических ленточных червей, которые при попадании в ЖКТ приведут к опасному паразитарному заболеванию.