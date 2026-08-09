В Чечне двое мужчин утонули в реке, пытаясь спасти 15-летнего племянника Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Чечне двое мужчин утонули в реке Сунжа, пытаясь спасти своего 15-летнего племянника. Об этом сообщает «КП-Северный Кавказ».

«На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Проводится доследственная проверка по факту гибели трех человек», - говорится в заявлении СУ Следственного комитета РФ по Чеченской Республике.

Уточняется, что во время отдыха с семьей у реки подросток зашел в воду и попал в водоворот. Два дяди мальчика и его отец попытались помочь подростку и вытащить его из реки, однако сами не смогли справиться с мощным течением.

Ребенок и его дяди утонули, позднее спасатели достали их тела из реки. Других подробностей пока что не приводится.

Ранее KP.RU сообщал, что в Балтийске местный житель утонул во время шторма, спасая свою 10-летнюю сестру. Девочку начало относить от берега и мужчина плыл за ней. Ему удалось вытолкнуть сестру на мель, однако сам он не смог выбраться из воды.