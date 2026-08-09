Силы ПВО сбили 285 беспилотников ВСУ над регионами России за день Фото: REUTERS.

Средствами противовоздушной обороны в течение дня сбиты 285 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами России. Об этом в воскресенье, 9 августа, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

«В период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 285 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении ведомства.

Украинские беспилотники были сбиты над территорией Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Тульской, Орловской, Рязанской и Калужской областей. Также дроны ВСУ уничтожены над Московским регионом, Республикой Башкортостан и Крымом.

Ранее KP.RU сообщал, что средства ПВО за сутки уничтожили 10 авиационных бомб и 970 беспилотников ВСУ. Как заявили в Минобороны России, также были ликвидированы четыре реактивных снаряда HIMARS американского производства.