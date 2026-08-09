Врач Агейкин заявил об опасности употребления немытых яблок с дерева Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многие считают, что если овощи или фрукты выращены на собственной даче, то их можно есть, подняв с земли или сорвав с ветки. Но это может быть опасно для здоровья Об этом aif.ru рассказал врач Алексей Агейкин.

Он отметил, что садоводы, приезжая на участок, могут сразу же попробовать сорванный с грядки огурец или очень красивое и внешне вроде бы не испорченное упавшее с дерева яблоко.

«Этого делать нельзя. Летом повышенная температура воздуха создает благоприятные условия для размножения микрофлоры — активность различных бактерий в это время повышается во много раз. Этой активностью можно объяснить то, что в теплое время года преобладают кишечные инфекции», - сказал он.

По его словам, мыть фрукты и овощи надо исключительно перед тем, как собираетесь их съесть. Мыть их заранее, чтобы, например, привезти домой, не рекомендуется.

Life.ru предупредил, что на поверхности немытых фруктов и овощей могут находиться возбудители дизентерии, сальмонеллы или ротавирусы, а также остатки удобрений. Быстрое их ополаскивание под краном не подходит, так как на неровной поверхности могут оставаться частицы грунта и бактерии.