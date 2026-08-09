Глава «Калашникова» Лушников указал на изменение характера боев в зоне СВО Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Глава концерна «Калашников» Алан Лушников указал на радикальные изменения в специфике ведения боевых действий в зоне специальной военной операции на Украине. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«Беспилотники, которые мы начали производить <…> в 2023 году, сейчас уже не так востребованы, как в момент производства. Характер ведения боевых действий радикально изменился», - отметил Лушников.

Глава «Калашникова» заявил, что сейчас некоторые образцы БПЛА начинают терять свою актуальность. Лушников подчеркнул необходимость российского концерна постоянно развиваться в этом направлении с учетом изменений в специфике боевых действий.

Ранее KP.RU сообщал, что Алан Лушников заявил о колоссальном интересе к российскому оружию среди дружественных стран. Это связано с опытом его применения в реальных боевых условиях.