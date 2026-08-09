Вучич уличил страны ЕС в ведении гибридной войны против РФ Фото: REUTERS.

Президент Сербии Александр Вучич считает, что страны ЕС ведут гибридную войну против РФ. Своим мнением он поделился в подкасте председателя правления Axel Springer Матиаса Депфнера.

Политик пояснил, что государства Евросоюза накачивают оружием киевский режим и вводят санкции в отношении России. Кроме того, Вучич указал на то, что ЕС оказывает финансовую поддержку Украине.

«Что это, как не гибридная война против России?» - задался вопросом президент Сербии.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что все усилия Запада в военной, экономической, политической, идеологической сферах направлены на то, чтобы подготовить экономику и общество к возможному военному столкновению с Россией. В эфире Радио «Комсомольская правда» дипломат указал, что во всех стратегических документах НАТО и ЕС Россия обозначена как долговременная угроза.

По мнению министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, Запад ведет против России уже не просто гибридную, а прямую и «горячую» войну. Глава МИД уточнил, что западные страны долгое время готовили Украину к противостоянию с РФ, и она стала острием гибридной войны Запада.