Предзнаменование засухи: в Германии из рек показались «камни голода»

DPA: в Германии из-за засухи в реке Эльба стали видны «камни голода». Фото: dpa/Global Look Press

На востоке Германии в реках федеральной земли Саксония из-за засухи уровень воды опустился до критических отметок, показав «камни голода». Валуны со специальными метками, которые предзнаменуют засуху, стали видны и в реке Эльба.

Как сообщает агентство DPA, появление таких камней может говорить о возможных проблемах с урожаем в стране. Отметки на валунах были сделаны людьми в разные периоды времени на протяжении более трех столетий, когда фиксировалась засуха.

Всего на «камнях голода» зафиксировано более 20 дат, а последняя отметка датируется 2018 годом.

Ранее KP.RU сообщал, что в Германии засуха на реке Рейн привела к остановке производства из-за застревания судов. Вода в самом важном торговом коридоре в ФРГ опустилась почти до 25 сантиметров, приблизившись к рекордно низкому уровню.