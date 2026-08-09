Осужденный за взятку экс-замглавы Краснодарского края Власов пропал в зоне СВО Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Бывший замглавы Краснодарского края Сергей Власов, осужденный по делу о взятке, без вести пропал в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката Александра Бурнаева.

«Данные о местонахождении Сергея Власова отсутствуют. Таким образом, однозначной информации о гибели военнослужащего нет, он пропал без вести», - заявил он.

Власов был приговорен к лишению свободы сроком на 11 лет в декабре 2025 года. Бывший заместитель главы Краснодарского края отказался обжаловать вынесенный приговор, заключив контракт с Министерством обороны РФ. Экс-чиновник отправился в зону проведения спецоперации.

Суд заинтересовался местоположением Власова при рассмотрении дела в отношении другого экс-заместителя губернатора края - Александра Нестеренко. Чиновник обвиняется в трех эпизодах превышения должностных полномочий.