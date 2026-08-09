Невролог рассказала, как снизить риск инсульта после 40 лет

Невролог Зинчева: после 40 лет важно измерять давление даже при отсутствии жалоб Фото: Shutterstock.

Существенная часть факторов риска инсульта поддается контролю. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявила невролог Ольга Зинчева.

«Для снижения риска инсульта в первую очередь важно регулярно контролировать артериальное давление. Многие люди годами не подозревают о гипертонии, поскольку заболевание нередко протекает бессимптомно, но именно оно является главным фактором риска развития инсульта", - сказала она.

По ее словам, в связи с этим даже при хорошем самочувствии рекомендуется периодически измерять давление, особенно после 40 лет.

Кроме того, отметила специалист, что такую же важную роль играет регулярная физическая активность. При этом для профилактики инсульта достаточно умеренных нагрузок.

News.ru рассказал, что многие в возрасте до 40 лет не верят, что у них может быть инсульт, и списывают его симптомы на усталость, мигрень или последствия стресса. Однако за последние 10 лет инсульты стали чаще случаться от 18 до 45 лет.