Захарова: Реакция Запада на призывы к убийству россиян говорит о его реваншизме Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молчание Запада в ответ на призывы к убийству граждан России говорит о его реваншизме. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Осудил ли хоть кто-то на Западе реваншистские заявления потомственного нациста? <...> Тишина. Гробовая», - написала она в Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала вопрос немецкого журналиста на совместной конференции главы киевского режима Владимира Зеленского и президента Сербии Александра Вучича в Белграде. Корреспондент Frankfurter Allgemeine Zeitung поинтересовался, что Европа может сделать, чтобы «помочь убивать больше русских?».

Ранее KP.RU сообщал, что страны Запада развязали против России гибридную войну с горячим театром на Украине. Как заявил заместитель Министра иностранных дел РФ Александр Грушко, западные спонсоры киевского режима также ведут подготовку к возможному военному столкновению с Россией.