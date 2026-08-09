Atlantic: США бесплатно дают Киеву разведданные для атак по энергообъектам РФ Фото: REUTERS.

США на безвозмездной основе предоставляют Украине развединформацию, которая используется, в том числе, для планирования атак на российские энергообъекты. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на американских и украинских источников.

«США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России», — говорится в сообщении.

В числе сторонников подобной инициативы в администрации издание называет директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Накануне Politico писала, что Вашингтон и Киев восстановили обмен разведывательной информацией до прежнего уровня.

В свою очередь в российском МИД подчеркнули: США вместе с ЕС за время конфликта на Украине научились зарабатывать на оборонно-промышленном комплексе и намерены затянуть боевые действия.