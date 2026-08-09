Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире9 августа 2026 20:13

Atlantic: США бесплатно дают Киеву разведданные для атак по энергообъектам РФ

В ЦРУ поддерживают инициативу передачи Киеву разведанных
Анна ПЕТРОВА
Atlantic: США бесплатно дают Киеву разведданные для атак по энергообъектам РФ

Atlantic: США бесплатно дают Киеву разведданные для атак по энергообъектам РФ

Фото: REUTERS.

США на безвозмездной основе предоставляют Украине развединформацию, которая используется, в том числе, для планирования атак на российские энергообъекты. Об этом пишет журнал The Atlantic со ссылкой на американских и украинских источников.

«США по-прежнему предоставляют бесплатно только разведывательную информацию, в том числе пакеты данных для наведения ударов по позициям российских военных на Украине и по энергетической инфраструктуре в России», — говорится в сообщении.

В числе сторонников подобной инициативы в администрации издание называет директора ЦРУ Джона Рэтклиффа.

Накануне Politico писала, что Вашингтон и Киев восстановили обмен разведывательной информацией до прежнего уровня.

В свою очередь в российском МИД подчеркнули: США вместе с ЕС за время конфликта на Украине научились зарабатывать на оборонно-промышленном комплексе и намерены затянуть боевые действия.