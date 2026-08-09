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НовостиЗдоровье9 августа 2026 20:30

Врач рассказала, какие части курицы лучше выбросить

Диетолог Русакова посоветовала есть куриное мясо без кожи
Валентина БРЫКАЛИНА
Диетолог Русакова посоветовала есть куриное мясо без кожи

Диетолог Русакова посоветовала есть куриное мясо без кожи

Фото: Наталия КРИВЕЦ. Перейти в Фотобанк КП

Куриное мясо может стать причиной онкологии, проблем с мочевыделительной системой, печенью, привести к инфарктам, инсультам и даже ранней смерти. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила диетолог Дарья Русакова.

«Некоторые факторы могут повышать вред от употребления куриного мяса, например жарка. При таком способе приготовления образуются канцерогенные вещества», – сказала она.

Специалист уточнила, что также не стоит употреблять куриную кожу, так как она практически полностью состоит из жира и при температурной обработке у нее повышаются онкогенные свойства.

KP.RU сообщил, что куриное мясо не просто так считается диетическим. Белок из него усваивается намного легче, чем свиной или говяжий, а жира содержится мало. Также оно богато витаминами группы В. Бульон из курицы помогает снять простудные симптомы, прогревая тело, насыщая витаминами и активизируя иммунитет.