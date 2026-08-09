Врач рассказала, какие части курицы лучше выбросить

Диетолог Русакова посоветовала есть куриное мясо без кожи Фото: Наталия КРИВЕЦ. Перейти в Фотобанк КП

Куриное мясо может стать причиной онкологии, проблем с мочевыделительной системой, печенью, привести к инфарктам, инсультам и даже ранней смерти. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила диетолог Дарья Русакова.

«Некоторые факторы могут повышать вред от употребления куриного мяса, например жарка. При таком способе приготовления образуются канцерогенные вещества», – сказала она.

Специалист уточнила, что также не стоит употреблять куриную кожу, так как она практически полностью состоит из жира и при температурной обработке у нее повышаются онкогенные свойства.

KP.RU сообщил, что куриное мясо не просто так считается диетическим. Белок из него усваивается намного легче, чем свиной или говяжий, а жира содержится мало. Также оно богато витаминами группы В. Бульон из курицы помогает снять простудные симптомы, прогревая тело, насыщая витаминами и активизируя иммунитет.