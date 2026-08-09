Профессор Диесен: НАТО ведёт бои до последнего украинца, бойкотируя дипломатию. Фото: Adrian Wyld/Keystone Press Agency/Global Look Press

Курс НАТО в отношении Украины нацелен на затягивание конфликта с Россией. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Диесен.

«НАТО воюет до последнего украинца — бойкотируя дипломатию, прославляя оружие как путь к миру, принудительно мобилизуя украинцев и депортируя беженцев», — высказался эксперт в соцсети X.

Диесен назвал выдачу этой опосредованной войны против России за «поддержку Украины» самым впечатляющим пропагандистским приемом, с которым он сталкивался за всю жизнь.

Как подчеркнул замглавы МИД РФ Александр Грушко, в Европе нет стремления к мирному диалогу с Россией. Кроме этого, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что российская сторона фиксирует дуализм в позиции американского лидера Дональда Трампа по вопросу Украины.