В МИД Белоруссии раскрыли истинную причину закрытия Латвией границы: дело в деньгах

В Минске назвали настоящую причину, по которой Латвия закрывала границу с Белоруссией. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Закрытие Латвией границы с Белоруссией было направлено на получение денег из ЕС. Такое объяснение дал министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.

«В сухом остатке - стремление как всегда получить экстра-финансирование из европейских структур. То, что проходила уже Польша, прошла Литва, ну и сейчас латыши решили тоже показать какой-то пик активности на границе», - сказал он в эфире телеканала «Первый информационный».

Рыженков подчеркнул, что ни латвийское общество, ни политические элиты страны не поддержали идею полного закрытия границы с Белоруссией.

Напомним, 31 июля Латвия закрыла границу с Белоруссией якобы по техническим причинам. После этого появилась информация, что Латвия хочет полностью закрыть границы с Белоруссией. Этот вопрос выносился на рассмотрение правительства.

В то же время оппозиция в Латвии потребовала отставки главы МВД Домбравы из-за закрытия КПП с Белоруссией.

В Белоруссии назвали закрытие Латвией границы недружественным шагом. МИД этой страны заявил, что Белоруссия оставляет за собой право на ответные действия, в том числе несимметричные, в связи с закрытием Латвией контрольно-пропускного пункта на границе.