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НовостиВ мире9 августа 2026 20:58

В России призвали переименовать хибары мигрантов в Сеуте: о чем речь

Дмитриев предложил назвать лачуги мигрантов в Сеуте в честь чиновников ЕС
Анна ПЕТРОВА
Дмитриев предложил назвать лачуги мигрантов в Сеуте в честь чиновников ЕС

Дмитриев предложил назвать лачуги мигрантов в Сеуте в честь чиновников ЕС

Фото: REUTERS.

Спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев предложил назвать лачуги мигрантов в испанской Сеуте в честь европейских чиновников, поддерживающих приток мигрантов.

«Каждую лачугу нужно назвать в честь бюрократа ЕС, выступающего за миграцию, чтобы прославить великое симбиотическое, мультикультурное и архитектурное обогащение», — написал глава РФПИ в соцсети Х.

Так Дмитриев отреагировал на публикацию блогера Марио Науфала. Он выложил видео с самодельными хижинами на пляже в Сеуте. По утверждению блогера, постройки из палок и веток возвели нелегальные мигранты из Марокко.

В конце июля испанский анклав Сеута столкнулся с массированным наплывом нелегальных мигрантов из Марокко. По данным марокканских властей, в город смогли проникнуть порядка 40 тыс. человек.

На днях полиция Марокко на границе с Сеутой была переведена на усиленный режим работы.