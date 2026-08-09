В российском МИД заявили о невозможности заморозки украинского конфликта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Украинский конфликт не может быть просто «заморожен». Такой вариант является неподходящим для Российской Федерации. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

Замминистра высказался по этому вопросу в интервью ТАСС. Он подчеркнул, что Москва настаивает на устранении первопричин конфликта.

«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая "заморозка" невозможна», - сказал Галузин.

Высокопоставленный российский дипломат указал на то, что Зеленский пытается эскалировать конфликт, что вызывает недовольство в западных странах, считающихся партнёрами Киева.

Галузин также указал, что ВСУ совершают демонстративные террористические нападения на объекты российской гражданской энергетической инфраструктуры.

«Надеемся, на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в том числе в имеющих влияние на киевский режим США и странах Европы, чьи нефтегазовые компании являются акционерами КТК», - резюмировал он.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине, в том числе говорить о его первопричинах. Так он прокомментировал предложение казахстанского лидера Токаева о заморозке конфликта.

Тем временем европейские страны стремятся к заморозке конфликта на Украине для последующего перевооружения ВСУ.

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