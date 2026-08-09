Дэвис: Украина будет уничтожена, если не примет условия РФ по конфликту Фото: REUTERS.

Киеву следует принять российские требования по мирному урегулированию, чтобы избежать уничтожения. Об этом сообщил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Пришло время признать правду: прекратить разрушение Украины, остановить ненужную гибель ее людей <…> и положить конец этому конфликту. А это означает согласиться на условия России. Другого способа нет...», — сказал он в эфире YouTube-канала.

Дэвис объяснил, почему Украина находится на грани полного краха. По мнению эксперта, страна оказалась на грани гибели из-за дефицита систем противовоздушной обороны, ударов по критической инфраструктуре и тяжелой обстановки на линии передовой.

Тем временем в Кремле подчеркнули, что Вооруженные силы РФ целенаправленно подрывают военный и технический потенциал Украины, тем самым сокращая ее способность совершать террористические акты.