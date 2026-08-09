В Европе бьют тревогу: там зафиксировали резкий рост числа ЗППП

Economist: в Европе резко возросло число заболеваний, передающихся половым путём Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Европе зафиксировали резкий рост заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП). При этом всплеск инфекций нельзя объяснить исключительно увеличением охвата диагностикой. Об этом пишет Economist со ссылкой на данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и экспертов.

По данным издания, пандемийные годы характеризовались падением статистики по венерическим инфекциям. Однако с 2021 года цифры показывают стремительный рост.

Как сообщал ECDC в мае, в 2024 году в Европе зафиксировано около 100 тыс. случаев гонореи. Это более чем в три раза превышает показатель 2015 года. Число заболевших сифилисом выросло вдвое, достигнув примерно 46 тыс. случаев. Исключением стал хламидиоз: после всплеска в 2022 году его уровень вернулся к значениям 2015-го.

Уточняется, что некоторые специалисты объясняют рост ЗППП распространением приложений для знакомств. Однако нидерландский врач Генри де Врис указывает, что подобные сервисы существовали задолго до текущего всплеска заболеваемости.

По мнению голландского специалиста, рост инфекций может объясняться отказом от барьерной контрацепции. Однако, как уточняет издание со ссылкой на исследование ВОЗ, в опросе участвовали представители только одной возрастной категории.