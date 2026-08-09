Японский общественный деятель согласился с Медведевым, что страна утратила самурайский дух. На фото: прохожие в Токио. Фото: REUTERS.

В Японии согласились с мнением зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что Страна восходящего солнца утратила самурайский дух. Об этом заявил японский общественный деятель Мицухиро Кимура.

«Японцы утратили самурайский дух, согласно которому добро — это добро, а зло — это зло. Поэтому то, что сказал Медведев — что так Япония превратится в ронина, — это правильно. Неужели мы нация, потерявшая самурайский дух?», - сказал Кимура в интервью РИА Новости.

Японский общественный деятель подчеркнул, что «под американской оккупацией с японцами стало что-то не так».

Кимура является председателем патриотической организации «Иссуй-кай».

Накануне заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал позором тот факт, что японские официальные лица не упоминают США как виновника атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он также назвал Японию вассалом США.

Напомним, мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на мемориальной церемонии по случаю 81-й годовщины атомной бомбардировки раскритиковал Россию и ее действия на Украине, при этом не упомянув США, которые сбросили на город атомную бомбу.

После этого в МИД РФ подчеркнули, что японским властям рано или поздно придется открыто и честно назвать вещи своими именами в данном вопросе.