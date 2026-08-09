В МИД РФ отметили непостоянство США по вопросу Украины: «Противоречивая риторика»

Галузин: Действия США по Украине не стыкуются со стремлением к миру Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Противоречивый курс Вашингтона по украинскому вопросу сейчас не соответствует риторике о мире. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Действительно, риторика американцев и действия достаточно противоречивы. Обратили внимание на высказывания Рубио в июне о том, что Вашингтон не рассматривает себя в качестве "нейтрального посредника"...», — сказал Галузин для ТАСС.

Галузин также подчеркнул, что все эти вопросы остро ставятся в ходе продолжающихся контактов с Вашингтоном.

Как отметил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, хотя США и не противодействуют ЕС в контексте Украины, Вашингтон по-прежнему остается главным участником процесса.

Тем временем глава Белого дома Дональд Трамп указал на прогресс в урегулировании украинского конфликта. Президент США признался, что конфликт на Украине оказался самым сложным на его посту.