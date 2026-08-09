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НовостиВ мире9 августа 2026 23:37

В МИД РФ отреагировали на стремлении НАТО нарастить военное присутствие в Арктике

Масленников: НАТО хочет нарастить военное присутствие в Арктике
Анна ПЕТРОВА
Масленников: НАТО хочет нарастить военное присутствие в Арктике

Масленников: НАТО хочет нарастить военное присутствие в Арктике

Фото: REUTERS.

Североатлантический альянс активно пытается увеличивать свой военный контингент в Арктическом регионе и тренирует проведение наступательных операций в низких температурах. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

«Теперь под ее эгиду переведены коалиционные тренировки, в ходе которых отрабатываются наступательные сценарии в условиях холодного климата», — сказал он для «Известий».

По словам Масленникова, в феврале НАТО, оправдывая свои действия якобы «угрозой» со стороны Москвы, приступил к реализации новой инициативы — «Арктический часовой». Она была нацелена на «сдерживание» РФ в полярных широтах и увеличение военного контингента НАТО в регионе.

В свою очередь Бельгия отправила около 30 военнослужащих в Гренландию для участия в учениях НАТО.

Как неоднократно подчеркивала российская сторона, Москва не собирается ни на кого нападать. Однако в случае агрессии со стороны Европы Россия даст отпор.