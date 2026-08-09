Юрист рассказал, переходит ли к наследнику обязанность платить алименты

Юрист рассказал, наследуются ли обязательства по выплате алиментов. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Человек, вступивший в наследство, обязан погасить долг по алиментам, если у умершего таковой имелся. При этом обязанность далее выплачивать алименты за умершего не переходит к его наследникам. Об этом напомнил генеральный директор правового бюро «Стратегия» Геннадий Карпов.

«Не наследуются обязательства, неразрывно связанные с личностью умершего. Например, обязанность выплачивать алименты, компенсировать вред здоровью или иные личные обязательства прекращаются со смертью должника», - сказал юрист РИА Новости.

Если наследник не принимает наследство, обязательство платить по долгам умершего к нему не переходит, добавил он.

Ранее юрист назвал категории граждан, которые получат наследство вне зависимости от воли умершего.

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