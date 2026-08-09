Названа самая дешёвая рыба в России

Рыбу путассу признали самой дешёвой в России Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Путассу признана самой доступной рыбой в России. Ее средняя оптовая цена в июле составила 82 рубля за кг. Об этом РИА Новости сообщили во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

«Средняя отпускная цена на путассу к началу июля составила 82 рубля за килограмм, что сделало ее самым доступным видом рыбы на российском рынке», — уточнил источник.

Второе место в рейтинге самых доступных видов рыбы заняла тихоокеанская сельдь — 93 рубля за кг. Замыкает тройку каспийская тюлька со средней ценой 95 рублей. Четвертую и пятую позиции занимают соответственно черноморская килька (97 рубля) и атлантическая сельдь (110 рубля).

Как отметил эксперт, в прошлом году в пятерку самых доступных входила и мойва. Однако теперь ситуация изменилась: атлантическая мойва перешла в разряд деликатесных продуктов. Ее средняя цена сейчас — 330 рублей за кг, а все поставляемые партии — зарубежного происхождения.

Помимо этого, Россия увеличила экспорт рыбы и морепродуктов в Японию до 249 млн долларов.