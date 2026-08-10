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НовостиВ мире10 августа 2026 0:01

Во Франции вспыхнул пожар на 153 гектара, эвакуированы жители двух деревень

На юге Франции пожар охватил около 153 гектаров
Анна ПЕТРОВА
Во Франции вспыхнул пожар на 153 гектара, эвакуированы жители двух деревень

Во Франции вспыхнул пожар на 153 гектара, эвакуированы жители двух деревень

Фото: REUTERS.

Пожар в коммуне Массегро-Кос-Горж в департаменте Лозер на юге Франции охватил около 153 гектаров. Огонь подошел к двум деревням, население было эвакуировано. Об этом проинформировала радиостанция RTL со ссылкой на агентство France-Presse.

«Пожар, вспыхнувший в воскресенье... днем в Лозере, уже охватил около 153 гектаров, привел к эвакуации людей из двух деревень, и до сих пор не ликвидирован», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло примерно в 140 км от Монпелье. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание автомобиля на муниципальной дороге.

По словам руководителя пожарных подразделений региона, распространение огня усилили два фактора — наличие лесов и крайне засушливые погодные условия.

Как сообщало издание Financial Times, расходы европейских государств на тушение лесных пожаров, вспыхнувших из-за сильной жары, в 2026 году превысили 3 млрд евро.