Во Франции вспыхнул пожар на 153 гектара, эвакуированы жители двух деревень Фото: REUTERS.

Пожар в коммуне Массегро-Кос-Горж в департаменте Лозер на юге Франции охватил около 153 гектаров. Огонь подошел к двум деревням, население было эвакуировано. Об этом проинформировала радиостанция RTL со ссылкой на агентство France-Presse.

«Пожар, вспыхнувший в воскресенье... днем в Лозере, уже охватил около 153 гектаров, привел к эвакуации людей из двух деревень, и до сих пор не ликвидирован», — говорится в сообщении.

Возгорание произошло примерно в 140 км от Монпелье. По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание автомобиля на муниципальной дороге.

По словам руководителя пожарных подразделений региона, распространение огня усилили два фактора — наличие лесов и крайне засушливые погодные условия.

Как сообщало издание Financial Times, расходы европейских государств на тушение лесных пожаров, вспыхнувших из-за сильной жары, в 2026 году превысили 3 млрд евро.