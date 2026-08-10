Мирошник: Германия может ограничится формальными мерами по «Северным потокам». Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

У Германии есть формальные основания выставить Украине счет за ущерб от взрывов на «Северных потоках». Однако из-за того, что ФРГ является ведущим спонсором Киева, реальных требований, вероятно, не последует — все ограничится дипломатическим жестом. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«С точки зрения международного права они должны будут оценить те колоссальные убытки и предъявить это все Украине. Но я напомню одну простую вещь. Какая страна является главной после США по объемам вложенных финансов в военный конфликт на Украине? Это Германия...», — уточнил Мирошник для ТАСС.

Накануне стало известно, что обвиняемый в подрыве газопроводов «Северный поток» Сергей Кузнецов признал, что на момент совершения теракта в Балтийском море являлся действующим военнослужащим и проходил службу в СБУ.

Напомним, что военкор KP.RU Александр Коц назвал имена всех участников диверсии на «Северном потоке».