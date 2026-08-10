Стало известно, сколько шестидневных рабочих недель будет в 2027 году

Россиян ждёт одна шестидневная рабочая неделя в 2027 году Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В 2027 году россиян ожидает лишь одна рабочая неделя продолжительностью в шесть дней. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин для ТАСС.

По его словам, работать шесть дней подряд россиянам предстоит с 15 по 20 февраля, а затем их ждут трехдневные выходные — с 21 по 23 февраля.

При этом в 2026–2027 учебном году зимние каникулы для российских школьников сократятся на один день по сравнению с предыдущим годом. Если в 2026 году отдых длился с 31 декабря по 11 января, то в 2027 — продлится с 31 декабря по 10 января.

Кроме этого, в Госдуме выступили с инициативой увеличить стандартный отпуск россиян с 28 до 35 дней.

Согласно графику Минтруда, в следующем году россиян ждет 118 дней отдыха, что вдвое меньше, чем рабочих.