Россиянам назвали способ вернуть деньги за неиспользованную подарочную карту

Депутат Свищев: вернуть деньги за подарочную карту можно с помощью заявления Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Закон позволяет вернуть средства за непотраченную подарочную карту, независимо от того, купили вы ее сами или получили в подарок. Для этого необходимо подать письменное заявление в торговую точку, ссылаясь на ст. 1102 ГК РФ. Об этом сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

«Чтобы вернуть деньги нужно взять с собой подарочную карту и паспорт, явиться в магазин и написать заявление на возврат денег со ссылкой на статью 1102 Гражданского кодекса РФ», — сказал он для РИА Новости.

Как разъяснил депутат, при оплате подарочной карты гражданин вносит аванс за будущий товар или услугу. В случае, если покупатель так и не воспользовался картой, у продавца нет законных оснований удерживать эти средства.

Свищев подчеркнул, что срок действия подарочной карты — внутренний регламент магазина, который не отменяет права потребителя на возврат средств.

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