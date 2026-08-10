Камчатка останется без Интернета на несколько дней: в чем причина

Правительство Камчатки сообщило об отключении интернета на четыре дня Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 12 августа на Камчатке приступят к укреплению подводной оптоволоконной линии связи. На период проведения работ полуостров будет временно обслуживаться через резервный спутниковый канал. Об этом сообщили в местном правительстве.

В период ремонта мобильный и домашний интернет будут временно отключены. «... В этот период доступ к интернету будет ограничен. ПАО "Ростелеком", оператор подводной волоконно-оптической линии связи, планирует завершить работы в течение четырех суток», — сказал министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко.

Как заверил министр, голосовая связь, SMS и телевидение продолжат работать — жители смогут звонить родным. Ремонт необходим из-за того, что на мысе Левашова, где кабель выходит на берег, размывается полоса. Если берег продолжит разрушаться, кабель может быть поврежден.

Согласно опросу KP.RU, 25% респондентов читают, когда у них отключают интернет.