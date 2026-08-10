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НовостиОбщество10 августа 2026 1:05

Камчатка останется без Интернета на несколько дней: в чем причина

Правительство Камчатки сообщило об отключении интернета на четыре дня
Анна ПЕТРОВА
Правительство Камчатки сообщило об отключении интернета на четыре дня

Правительство Камчатки сообщило об отключении интернета на четыре дня

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 12 августа на Камчатке приступят к укреплению подводной оптоволоконной линии связи. На период проведения работ полуостров будет временно обслуживаться через резервный спутниковый канал. Об этом сообщили в местном правительстве.

В период ремонта мобильный и домашний интернет будут временно отключены. «... В этот период доступ к интернету будет ограничен. ПАО "Ростелеком", оператор подводной волоконно-оптической линии связи, планирует завершить работы в течение четырех суток», — сказал министр цифрового развития Камчатского края Григорий Бондаренко.

Как заверил министр, голосовая связь, SMS и телевидение продолжат работать — жители смогут звонить родным. Ремонт необходим из-за того, что на мысе Левашова, где кабель выходит на берег, размывается полоса. Если берег продолжит разрушаться, кабель может быть поврежден.

Согласно опросу KP.RU, 25% респондентов читают, когда у них отключают интернет.