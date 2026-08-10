Финляндия и Швеция запустят поезда между странами впервые за 38 лет

Швецию и Финляндию впервые за 38 лет свяжут железнодорожные пассажирские рейсы. Фото носит иллюстративный характер. Фото: REUTERS.

Швеция и Финляндия возобновляют железнодорожное сообщение между странами. Поезда свяжут финский город Оулу и шведский населённый пункт Хапаранда. Об этом информирует издание Helsingin Sanomat.

Сообщается, что маршрут откроется 10 августа. Это даст возможность восстановить и железнодорожное сообщение между столицами этих двух стран.

В публикации упоминается интересный нюанс: пассажирам, желающим добраться из Хельсинки до Стокгольма, придётся сделать не менее двух пересадок. Это связано с различной шириной железнодорожной колеи. В Швеции принят евростандарт (1435 мм), а в Финляндии она составляет 1524 мм.

Пассажирские перевозки по железной дороге между Швецией и Финляндией остановили в 1988-м году из-за нерентабельности.

Тем временем «Аэрофлот» вернул одно из направлений на Ближний Восток. Авиакомпания возобновит рейсы Москва - Абу-Даби с 1 октября.

Также сообщалось, что Россия возобновила прямое сообщение с Ираком. Прямой авиарейс между Россией и Ираком будет осуществляться два раза в неделю.