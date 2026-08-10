Десятки тысяч жителей Приднестровья хотят получить российское гражданство. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Получение российского гражданства в упрощённом порядке пользуется популярностью у жителей Приднестровья. Об этом информировал Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. По его словам, десятки тысяч людей уже подали заявление на получение гражданства РФ.

«В настоящий момент заявления на получение гражданства России в упрощенном порядке подали уже более 60 тыс. приднестровцев», - сказал он изданию «Известия».

При этом гражданство РФ уже имеют порядка 220 тысяч человек из 500 тысяч жителей Приднестровья.

Ранее президент России Владимир Путин опубликовал указ об упрощенном порядке вступления в гражданство РФ для граждан Приднестровья. Это право предоставляется тем, кто уже достиг 18 лет.

После этого Красносельский поблагодарил Путина за упрощенное гражданство для приднестровцев.