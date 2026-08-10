В МИД РФ напомнили о приверженности договорённостям в Анкоридже

Галузин сообщил о приверженности России договорённостям в Анкоридже Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На данном этапе Москва сохраняет приверженность договоренностям, достигнутым в Анкоридже. Об этом напомнил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Со своей стороны, сохраняя приверженность поставленным руководством России целям специальной военной операции, готовы к их реализации с учетом анкориджских пониманий», — сказал он для ТАСС.

Замглавы МИД отметил, что политическое урегулирование украинского кризиса достижимо — если для этого найдется необходимая политическая воля.

Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, американская сторона на переговорах в Анкоридже заверяла, что Владимир Зеленский сделает все необходимое для мирного урегулирования. По словам Лаврова, это обещание США так и осталось невыполненным.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в Анкоридже на встрече с американским коллегой не было поставлено никаких подписей.