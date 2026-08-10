В Госдуме предложили новую меру поддержки родителей школьников

Чернышов призвал давать оплачиваемый отпуск родителям школьников в каникулы. Фото: Svetlana Vozmilova/GLOBAL LOOK PRESS

Родители школьников должны иметь ежегодный оплачиваемый двухнедельный отпуск во время летних школьных каникул. С таким предложением к главе Минтруда Антону Котякову обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов. Об этом со ссылкой на текст обращения сообщает РИА Новости.

«Порядок предоставления и финансирования указанных гарантий может быть определен правительством Российской Федерации», - отметил парламентарий.

В этом же документе предлагается дать право одному из родителей школьников использовать ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней полностью или по частям в периоды школьных каникул.

Такие меры, уверен Чернышов, позволят синхронизировать отдых детей и родителей, повысить безопасность детей и дадут больше возможностей для совместного семейного отдыха.

Ранее в Госдуме предложили ввести ежегодную выплату одному из родителей школьников денежных средств в размере прожиточного минимума перед учебным годом.