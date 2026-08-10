Посол Ноздрев: Япония наращивает содействие Украине. Фото: Ilya Galakhov/GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинских предприятий, которые разрабатывают беспилотники, свидетельствует о том, что Япония наращивает содействие киевскому режиму. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Токио Николай Ноздрев.

«Сотрудничество японской компании Terra Drone и украинских разработчиков БПЛА только подтверждает, что Токио продолжает наращивать содействие киевскому режиму», - отметил дипломат.

Ноздрев добавил, что несмотря на попытки властей Японии держать дистанцию от сотрудничества между частными структурами Украины и Японии, в действительности происходит обратное. Поскольку японские оборонные стартапы не могут реализовываться без одобрения правительства.

Ранее заместитель главы МИД России Андрей Руденко заявил, что Япония, оказывая поддержку Киеву, продолжает вовлекаться в украинский конфликт, что негативно отражается на отношениях Москвы и Токио.

До этого секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу отметил, что действующие власти Японии заигрывают не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами. По его словам, никому не известно, чего можно ожидать от Токио, который заигрывает и с сепаратистами в Тайване.