В Севастополе загорелся лес у пляжа из-за атаки БПЛА, эвакуируют кемпинг

15 беспилотников сбиты на подлёте к Севастополю. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные отразили попытку ВСУ атаковать объекты на территории Севастополя. Об этом информировал губернатор Михаил Развожаев. Он сообщил, что сбиты 15 украинских БПЛА, большинство из них ликвидировано над морем, на существенном отдалении от берега.

«Спасательная служба Севастополя к этому часу зафиксировала следующую информацию: из-за упавших обломков от сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга на пляже Инжир», - написал чиновник в мессенджере «Макс».

По словам Развожаева, люди при этом не пострадали.

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