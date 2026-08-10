Названы продукты-возбудители циклоспороза

Доктор Уоллес: базилик и горошек могут содержать возбудителей циклоспороза Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Продукты, которые россияне привыкли считать полезными — зелень в пакетах, базилик, петрушка, капуста и зеленый горошек, — могут быть заражены паразитами, провоцирующими циклоспороз с тяжелой диареей. Об этом сообщил доктор Тэйлор Уоллес.

«В США вспышки чаще всего связаны со свежими продуктами, которые обычно едят сырыми, включая листовую зелень, базилик, кинзу, укроп, капусту, брокколи и горошек», — пояснил эксперт для РИА Новости.

Как пояснил Уоллес, текущая вспышка в США связана с определенным поставщиком из Мексики. Однако это не повод считать всю зелень и овощи опасными. Поэтому специалист рекомендовал не убирать их из меню, назвав такой шаг вредным для здоровья.

Он подчеркнул, что циклоспороз отличается от других пищевых инфекций: он не передается напрямую от человека к человеку, а попадает в организм через воду или продукты, загрязненные фекалиями.

Ранее Уоллес проинформировал: вспышка «взрывной диареи» в США может выйти за пределы страны.