Галузин назвал вариант заморозки украинского конфликта неподходящим РФ. Фото: Shatokhina Natalia/GLOBAL LOOK PRESS

Вариант «заморозки» украинского конфликта для России не подходит. Нужно устранить первопричины этого кризиса. Об этом в интервью ТАСС заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Как неоднократно говорил президент России Владимир Путин, без устранения первопричин этого кризиса никакая заморозка невозможна. Очевидно, что Зеленский потерял всякую связь с реальностью и пытается эскалировать конфликт, вызывая недовольство и в тех странах, которые Киев считает партнерами», - отметил дипломат.

Галузин напомнил о варварских обстрелах со стороны ВСУ гражданской энергетической инфраструктуры, а также о демонстративных террористических нападениях на объекты, обеспечивающие функционирование Каспийского трубопроводного консорциума. А он, напомнил представитель МИД, работает прежде всего на интересы казахстанской экономики.

«Надеемся, на это последует адекватная реакция мирового сообщества, в том числе в имеющих влияние на киевский режим США и странах Европы, чьи нефтегазовые компании являются акционерами КТК», - отметил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин на предложение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева заморозить конфликт на Украине подробно рассказал ему о ходе проведения СВО.

Как писал сайт KP.RU, также Песков указал, что Москва продолжит доносить до своих партнеров позицию по конфликту на Украине, в том числе говорить о первопричинах его возникновения. По его словам, возможно, РФ недостаточно эффективно рассказывала о первопричинах. Москва продолжит это дело с удвоенной энергией, добавил он.

До этого пресс-секретарь Владимира Путина подчеркивал, что заморозка конфликта на Украине неприемлема для Москвы, поскольку главная цель РФ — достижение всех целей специальной военной операции, которые неоднократно обозначал президент России.

Песков также обращал внимание на полный отказ киевского режима от каких-либо переговоров и уточнил, что это — одна из причин продолжения СВО. При этом он также отмечал, что спецоперация будет продолжаться до достижения всех поставленных целей.