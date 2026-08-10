Извержение супервулкана в США угрожает человечеству: подробности

Климатолог Даль: извержение Йеллоустоуна может привести к голоду во всем мире Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Извержение супервулкана Йеллоустоуна может вызвать неурожаи и голод по всему миру. Об этом предупредила американский климатолог Кристина Даль для РИА Новости.

В июле в районе кальдеры Йеллоустонского супервулкана произошло землетрясение магнитудой 3,3 — самое сильное с начала года. Ему предшествовали еще 11 более слабых толчков. Согласно недавним оценкам ученых, гигант может оказаться ближе к извержению, чем считалось ранее.

По словам климатолога, современная мировая продовольственная система стала гораздо более взаимозависимой. Однако резкие климатические сдвиги все еще способны нанести серьезный ущерб сельскому хозяйству.

За последние 2,1 миллиона лет Йеллоустонская кальдера пережила три гигантских извержения. По данным Геологической службы США, сейчас признаков приближения подобного ЧП не наблюдается.

Немногим ранее у берегов Камчатки были зафиксированы два землетрясения магнитудой 6,0 и 5,7.